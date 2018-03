DUDU SURITA ESTRELA GAME SHOW Líder do Pânico, Emílio Surita abandonou a RedeTV! por não receber salário em dia, mas deixou seu legado na emissora. Dudu Surita, de 18 anos, seu filho "número 2" (Emílio Eric, seu primogênito, apresenta o TV Globinho), estreia amanhã o game show Estação Teen, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18h45. Com participação massiva das redes sociais, o programa será uma competição entre 32 colégios, com provas de habilidades físicas e conhecimentos gerais. Quem ganhar terá direito a uma viagem à Disney.