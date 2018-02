Dudamel volta ao Scala com Carmen O jovem maestro venezuelano Gustavo Dudamel retorna ao Scala, de Milão, para reger de hoje até 18 de novembro a ópera Carmen, de George Bizet. É a terceira vez que o regente de 29 anos se apresenta no teatro milanês - anteriormente dirigiu Don Giovanni e La Bohème. Dudamel vai trabalhar com a meio-soprano Anita Rachvelishvili, no papel de Carmen, e o tenor Bryan Hymel, como Don José. Ele já regeu a ópera de Bizet em forma de concerto, com a orquestra Filarmônica de Los Angeles no Hollywood Bowl, em 2009. O venezuelano também vai dirigir três concertos durante a temporada do Scala, com obras de Beethoven e Bruckner. / EFE