Dubai terá casas desenhadas pelo estilista Karl Lagerfeld

O estilista Karl Lagerfeld, diretor criativo da Chanel, assinou um acordo de colaboração com a Dubai Infinity Holding, para desenhar 80 residências de luxo na "Isla Moda", a primeira ilha no mundo completamente dedicada à moda, que será criada no arquipélago artificial "The World", em Dubai, nos Emirados Árabes. Lagerfeld, o primeiro designer a aceitar a proposta de desenhar casas de luxo na ilha, está convencido de que "Dubai está destinada a se tornar o próximo centro mundial da moda". Segundo o estilista, "a cidade é animada e rica em cultura e personalidade, o que a torna um lugar perfeito para que floresçam estética, moda e design". Sem se esquecer do dinheiro dos Emirados, que ajudam a fazer decolar os projetos mais ambiciosos, como o próprio arquipélago "The World", em forma de mapa-múndi, e seu vizinho "The Palm", na forma de uma incrível palmeira. Com esses projetos, Dubai tem aumentado consideravelmente a sua pequena superfície costeira. Na "Isla Moda" serão construídos um hotel de luxo, com 250 quartos, vilas desenhadas por estilistas internacionais, lojas de luxo, estúdios de design e áreas para eventos de moda.