Dubai ganha parque temático com super-heróis da Marvel Os fãs dos super-heróis de histórias em quadrinhos Homem-Aranha, Quarteto Fantástico e X-Men poderão ver seus personagens favoritos em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em um novo parque temático que será inaugurado no local, até 2011. Previsto para custar US$ 1 bilhão, o parque está sendo desenvolvido pela Marvel Entertainment Inc, dos EUA, que licencia os heróis de quadrinhos, e a construtora Al Ahli Group, dos Emirados Árabes Unidos. A Marvel é proprietária de uma ilha de super-heróis e brinquedos de super-heróis nos parques da Universal Studios na Flórida, na Califórnia e no Japão, mas o de Dubai será o primeiro parque temático inteiramente dedicado a seus super-heróis e o maior fora dos Estados Unidos. Mohammed Khammas, presidente do Al Ahli Group, disse em comunicado à imprensa que "a Marvel é uma marca que é globalmente reconhecida através de sua lista sempre crescente de personagens super-heróis." "Agora, não vai demorar muito para as crianças da Pan Arábia e do mundo poderem curtir brinquedos novos e emocionante com o Homem-Aranha, o Incrível Hulk, o Quarteto Fantástico e muitos outros super-heróis da Marvel aqui mesmo nos Emirados Árabes Unidos." Economia emergente As empresas disseram que o parque vai apresentar um novo padrão para os parques temáticos em todo o mundo e que vai incluir novas tecnologias, oferecendo "experiências ímpares" aos visitantes. Um porta-voz da Marvel disse em comunicado que a companhia está interessada na região porque Dubai é uma das economias que mais crescem no mundo. O Al Ahli Group e a Marvel vêm cooperando no projeto há dois anos. A equipe criativa responsável pelo parque vai trabalhar em Hollywood, Orlando e Dubai durante os quatro anos previstos para a duração do processo de desenvolvimento. A Marvel emprega suas franquias de personagens para fazer licenciamento, entretenimento, edição e produção de brinquedos. O Al Ahli Group é uma empresa de cimento, construção, engenharia e imóveis.