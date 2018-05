Duas pessoas morrem em festival de música nos Estados Unidos

Duas pessoas morreram durante o Bonnaroo Music and Arts Festival, realizado entre 9 e 12 de junho nos Estados Unidos. Na quinta-feira, 9, o corpo de uma mulher de 32 anos foi encontrado dentro da barraca em que acampava no festival. Uma autópsia deve revelar a causa de sua morte. Uma porta voz do festival alegou em entrevista ao site Pennlive.com que pelo menos uma pessoa morre a cada edição do festival por causa do calor. "Essa morte não é considerada suspeita. Está fazendo cerca de 30º graus aqui há uns 15 dias".

Nesta segunda-feira, 13, oficiais disseram que a segunda vítima, um rapaz de 24 anos, faleceu de hipertermia após ser retirado de um dos shows no domingo.

Os organizadores do evento lançaram um comunicados dizendo que "a segurança dos nossos patronos é a nossa preocupação nº 1 e nós estamos muito tristes por isso".

O festival, que esteve em sua décima edição, foi realizado numa fazenda com capacidade para 80 mil espectadores. O evento teve apresentações musicais de Eminem, Scissor Sisters, Florence and The Machine, além de atrações diversificadas como teatro e aula de ioga.