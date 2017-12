Duas obras de Damien Hirst são roubadas em Londres

Duas obras de arte de Damien Hirst, que juntas somam US$ 54 mil, foram roubadas de uma galeria de arte londrina, informou a polícia na quarta.

A polícia metropolitana afirmou que as duas obras, Pyronin Y e Oleoylsarcosin foram roubadas da Exhibitionist Gallery nas primeiras horas de segunda-feira por ladrões que forçaram as portas do espaço.

O gerente da galeria, Nathan Engelbrecht, disse que os ladrões aparentemente miravam as obras de Hirst. Uma câmera de segurança gravou uma imagem que mostra um homem usando luvas e carregando uma grande figura emoldurada em direção à saída. "O ladrão deixou outro trabalho na galeria. O acervo não foi tocado. A série de pontos é a mais reconhecível de Hirst .Os outros foram todos deixados para trás."

Hirst, de 48 anos, é um dos mais conhecidos e ricos artistas britânicos vivos. Seus porta-vozes se recusaram a comentar o roubo.