DUAS NOVAS OBRAS PÚBLICAS NA CIDADE Por meio do edital Arte na Cidade, da Secretaria Municipal de Cultura, as obras Clara-Clara, de Laura Vinci, e Nuvem, de Eduardo Coimbra, serão inauguradas hoje nas ruas de São Paulo. A instalação de Laura Vinci, feita a partir da iluminação pública, ficará abrigada, até agosto, na Rua Dr. Miguel Couto, no centro. Já o trabalho de Eduardo Coimbra, formado por caixas de luz, poderá ser visto, por um mês, na Praça Charles Miller, em frente do Estádio do Pacaembu. O edital foi lançado em junho de 2011. Até agora, já contemplou obras de José Spaniol, Mauro Sergio Neri da Silva, Paulo Camillo Penna e Thiago Rocha Pitta.