Duas mostras de pintura na Garagem Hermética A partir desta sexta-feira estão abertas as exposições dos artistas Marcelo Paciornik e Anette Schnaider na Garagem Hermética - Galeria de Arte Contemporânea, espaço que funciona há um ano na Vila Madalena. Marcelo Paciornik apresenta a mostra Figurativos Contemporâneos, formada por 15 pinturas a óleo que representam figuras humanas. As obras têm caráter realista, mas, ao mesmo tempo, o artista confere aos seus trabalhos uma "pseudotransparência que possibilitaria a visão de algo a mais", como diz o texto que acompanha sua mostra. Dessa maneira, as figuras se transformam em "figuras místicas", parecem pertencer a uma fantasia. Por meio do "jogo de ser e estar denso e delicado" proposto por Marcelo Paciornik, as figuras ficam na fronteira entre o real e o irreal. A mostra de Anette Schnaider, intitulada Abstratos Decorativos, também é feita de pinturas. São cerca de 30 telas, de diferentes tamanhos. Como diz o título da exposição, as pinturas de Anette são abstratas, por vezes geométricas, realizadas a partir da ´interação das cores de terra ou monocromáticas´. Marcelo Paciornik e Anette Schnaider. Garagem Hermética. R. Fidalga, 330, 3034-1826. 3.ª a sáb.; 14 às 22 h. Até 23/12