Duas maiores rádios por satélite dos EUA anunciam fusão A Sirius Satellite Radio e a XM Satellite Radio, as duas principais rádios por satélite dos Estados Unidos, decidiram se unir, informaram hoje ambas as emissoras em um comunicado conjunto. As duas companhias explicaram que Mel Karzamin, executivo-chefe da Sirius, será o principal responsável pela companhia que nascerá da fusão. Por sua vez, Gary Parsons, presidente da XM Satellite Radio, permanecerá no posto, enquanto seu Hugh Panero, seu executivo-chefe, será um dos diretores encarregados do processo de fusão. A companhia conjunta passará a ter um valor empresarial de US$ 13 bilhões, dos quais US$ 1,6 bilhão são de dívida líquida. A aprovação definitiva da fusão dependerá das autoridades de concorrência e anti-monopólio americanas. O comunicado conjunto não especifica o nome da nova empresa e o conselho de administração da mesma passará a ter 12 membros, entre eles Parsons, Karmazin, quatro diretores independentes nomeados por cada companhia e um representante da General Motors e da Honda. Ambas as empresas automobilísticas tem um acordo exclusivo com as duas emissoras de rádio. Uma das estrelas da XM Satellite Radio é Oprah Winfrey, uma das principais personalidades da televisão americana. Por sua vez, o locutor Howard Stern é a voz mais famosa da Sirius. "A companhia resultante se beneficiará de uma equipe altamente qualificada, com ampla experiência na indústria radiofônica", segundo a nota conjunta divulgada hoje.