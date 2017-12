'Duas Caras' estréia com boa audiência em Portugal Duas Caras estreou com boa audiência na TV portuguesa. A trama de Aguinaldo Silva, que foi ao ar pelo primeira vez na lusitana SIC na segunda-feira (dia 5), registrou 10 pontos de audiência e 24,1% de participação, ficando entre os 10 programas mais vistos do país. A expectativa do canal é grande, já que um dos maiores sucessos dos últimos anos por lá foi Senhora do Destino, outra produção de Aguinaldo. Como é de praxe em Portugal, a nova trama das 21 horas no Brasil entrou no ar mesmo antes da antecessora acabar. Paraíso Tropical está em sua reta final na SIC e ganhou fôlego em audiência. A novela de Gilberto Braga está também entre os programas mais assistidos da TV portuguesa, registrando média de 10,6 pontos e 31,7% de participação, liderando em ibope a faixa do horário das 23 horas. Vale lembrar que Gilberto Braga prometeu mudar a resolução do grande mistério da novela em Portugal. O assassino de Thaís (Alessandra Negrini) na SIC não deve ser Olavo (Wagner Moura), culpado pela morte da vilã no Brasil. Por lá, um dos maiores suspeitos do assassinato é Antenor Cavalcante, personagem de Tony Ramos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo