Duas caixas para Maria Bethânia

Dos álbuns de carreira, o primeiro é o que a cantora dividiu com Edu Lobo em 1967. Só que, pelos mesmos motivos que levaram a gravadora a reeditar Gal Canta Caymmi (na caixa de Gal Costa) com outra capa, Edu & Bethânia volta sem a foto dos dois.

Depois da estreia impactante na RCA, puxada pelo êxito de Carcará (João do Vale/ José Cândido), e da passagem pela Odeon, Bethânia engrenou na carreira na gravadora Philips, pela qual lançou alguns dos álbuns mais importantes e bem-sucedidos de sua carreira, seja pelo valor artístico ou pela popularidade.

Entre eles se destacam Drama (1972), Álibi (1978), com o qual foi recordista como a primeira mulher brasileira a vender mais de 1 milhão de discos, Pássaro Proibido (1976), Mel (1979), Ciclo (1983), Memória da Pele (1989) e As Canções Que Você Fez pra Mim (1993), este todo dedicado a seu ídolo Roberto Carlos.

São desse período também os mais cultuados registros de shows, como Rosa dos Ventos (1971), Drama 3.º Ato (1973), A Cena Muda (1974) e Chico Bethânia (1975). A caixa inclui também outro feliz encontro com Chico Buarque mais Nara Leão, na trilha sonora do filme Quando o Carnaval Chegar (1972), de Cacá Diegues. É quase tudo clássico.