Du Moscovis estreia no cinema e prepara peça infantil Eduardo (Du) Moscovis corre contra o tempo. Ele busca um teatro para se apresentar em São Paulo. Não está sendo fácil. Nas próximas semanas, Du se instala no Teatro Frei Caneca, integrando o elenco do infantil "O Menino Que Vendia Palavras". Mas ele está querendo justamente aproveitar a permanência em São Paulo - por cerca de três meses - para retomar o monólogo "O Livro", de Newton Moreno. O problema está no conceito da montagem. A diretora (e amiga) Cristiane Jathay convenceu Du Moscovis de que é fundamental que, no desfecho, uma janela se abra no palco para mostrar a cidade. Prédios, movimento de carros, de transeuntes. Sem isso, "O Livro" não funciona. E quem disse que Du está encontrando o tal teatro?