DREXLER EM TURNÊ COM JOHANSEN Em sua passagem por São Paulo, na semana passada, quando fez dois shows na capital, o cantor argentino Kevin Johansen confirmou ao Estado que lançará um projeto para sair em turnê com o uruguaio Jorge Drexler e o brasileiro Paulinho Moska, seus principais parceiros musicais. "Deve ser daqui a um ano e meio, dois anos. Vou fazer uma turnê com eles. Vamos ver quando podemos combinar nossas agendas", contou. O artista, que já teve canções regravadas por Paula Toller e Luiza Possi, disse que está negociando com outros cantores brasileiros versões de suas composições como Desde que te Perdi do disco City Zen, lançado em 2005.