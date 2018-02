Drew Barrymore fará filme sobre parentes de Jacqueline Kennedy Drew Barrymore e Jessica Lange vão estrelar uma adaptação da HBO de "Grey Gardens", o documentário de 1975 sobre excêntricas parentes de Jacqueline Kennedy Onassis. A história conta o relacionamento entre a mãe "Big Edie" (Lange) e a filha "Little Edie" Beale (Barrymore), que passam a maior parte de suas vidas em uma decadente mansão em Long Island, Nova York. O projeto foi anunciado originalmente como um filme no começo de 2006, embora a HBO Films não estivesse envolvida na época. Ainda não foi decidido se a obra será lançada nos cinemas antes de ser exibida pela HBO. Edith Ewing Bouvier Beale e sua filha Edith Bouvier ganharam as manchetes dos EUA em 1971, quando o Departamento de Saúde do condado de Suffolk realizou uma vistoria na velha mansão de East Hampton --chamada de Grey Gardens-- e encontrou mais de 50 gatos, guaxinins, pulgas, pilhas de lixo, excrementos humanos e de gatos, além da falta de aquecimento e água corrente. O departamento ameaçou expulsar a dupla da mansão de 28 aposentos antes de Jacqueline intervir e pagar para ajudar a limpar a casa. A história das duas foi documentada pelos diretores de "Gimme Shelter", Albert e David Maysles. Big Edie morreu em 1977 e Little Edie vendeu a casa para o editor do Washington Post Ben Bradlee e sua mulher Sally Quinn dois anos depois. Little Edie tornou-se cantora de boate, mudou-se para a Flórida e morreu em 2002. (Por Kimberly Nordyke)