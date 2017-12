Drew Barrymore dubla cadela mimada em comédia da Disney

A atriz Drew Barrymore fará a voz de uma cadela chihuahua mimada em South of the Border, uma comédia da Disney com animais falantes. Também foram escalados para o elenco Andy Garcia, Salma Hayek, George Lopez, Cheech Marin, Paul Rodriguez e Plácido Domingo. O filme será dirigido por Raja Gosnell, com quem Barrymore já trabalhou na comédia Nunca Fui Beijada (1999). South aborda as aventuras de uma chihuahua de Beverly Hills chamada Chloe (voz de Drew), acostumada a andar em uma bolsa. Em suas férias no México, ela se perde e precisa confiar em seus amigos para ajudá-la a voltar para casa. Andy Garcia fará um pastor alemão que foi despedido da polícia porque perdeu o olfato e se desencantou com a vida. Hayek será a guia espiritual de Chloe que a ajuda a encontrar sua verdadeira origem. Drew Barrymore, cujos recentes créditos incluem Bem-Vindo ao Jogo e Letra e Música, já dublou o filme George - O Curioso.