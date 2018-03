Drew Barrymore doa US$1 milhão para alimentar crianças do Quênia A atriz norte-americana Drew Barrymore fez uma doação pessoal de 1 milhão de dólares na segunda-feira ao Programa Mundial de Alimentos (PMA) que, segundo a agência da ONU, será usada para alimentar milhares de crianças no Quênia. Barrymore, 33 anos, que é embaixadora do PMA contra a fome, anunciou sua doação no programa de TV "The Oprah Winfrey Show", para deslanchar a campanha "Fill the Cup" (Encha a Xícara), do PMA, que pretende levantar 3 bilhões de dólares para alimentar por ano 59 milhões de crianças que passam fome em países em desenvolvimento. O PMA espera que os Estados Unidos possam doar dinheiro suficiente para alimentar 10 milhões dessas crianças. "Já vi com meus próprios olhos a diferença que uma simples xícara de mingau nutritivo pode fazer na vida de uma criança", disse a estrela de "As Panteras", que já viajou ao Quênia duas vezes nos últimos dois anos pelo PMA. "Isso as ajuda a aprender e a se manter saudáveis, as coloca no caminho para um futuro promissor. Imploro a todo o mundo, em toda parte, a ajudar o PMA a 'encher a xícara' das crianças que passam fome e a fazer da fome uma coisa do passado", disse ela em comunicado divulgado pela agência. Barrymore, que ficou famosa como atriz mirim em "ET -- O Extraterrestre", é a oitava atriz mais bem paga de Hollywood, segundo o The Hollywood Reporter, e recebe mais de 10 milhões de dólares para cada filme que faz. Josette Sheeran, a diretora executiva do PMA, diz que bastam 50 dólares para "encher a xícara de uma criança por um ano." Ela fez apelo por doações através do site www.wfp.org.