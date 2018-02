Drew Barrymore como diretora A atriz Drew Barrymore vai dirigir e coproduzir Heist Society, thriller adolescente baseado no romance homônimo de Ally Carter, segundo informou anteontem o site The Hollywood Reporter. O filme será o terceiro dirigido pela atriz, que lançou o drama de patinadoras Garota Fantástica (2009) e Surrender Dorothy, cuja data de estreia ainda não foi definida. O longa Heist Society relata a vida de Katarina Bishop, jovem de uma família de ladrões profissionais que, após se afastar das atividades ilícitas, decide retornar ao mundo do crime para provar a inocência de seu pai, acusado do roubo das obras de arte de um mafioso.