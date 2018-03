Dreamworks é acusada de plágio O estúdio DreamWorks foi novamente acusado de plagiar Kung Fu Panda, produção que arrecadou mais de US$ 600 milhões em bilheteria em 2008. Segundo o The Hollywood Reporter, o ilustrador Jayme Gordon denunciou a produtora esta semana em um Tribunal Federal de Massachusetts, alegando que, para criar a história do urso obcecado por artes marciais, a DreamWorks usou como referência os desenhos de seu projeto chamado Kung Fu Panda Power, infringindo as leis de direitos autorais. Segundo Gordon, o presidente da DreamWorks, Jeffrey Katzenberg, soube de seu projeto ainda nos anos 90, quando era executivo da Disney. / EFE