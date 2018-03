Drauzio Varella volta à TV para falar de Síndrome de Down Drauzio Varella já tem data para voltar às telinhas. O médico voltará a aparecer no programa dominical Fantástico, da TV Globo, com o quadro Qual é a Diferença?, no dia 9 de agosto. Com o intuito de se aprofundar na vida de portadores de Síndrome de Down, Varella levará ao programa as lutas e conquistas de pessoas com o distúrbio genético, suas lutas e conquistas, de juventude à velhice, passando por sexualidade e relacionamentos. Desta vez, contudo, o médico não estará sozinho. Varella terá a companhia de Breno Viola. Ator e judoca de 34 anos, ele ganhou fama nacional ao estrelar o filme Colegas, de 2008, ao lado de outros dois atores também portadores de Down, dirigido por Marcelo Galvão.