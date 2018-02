DRAMATURGOS LANÇAM LIVROS Acontece hoje, a partir das 16 horas, um lançamento coletivo de livros sobre teatro. O evento ocorre no Espaço Parlapatões (Praça Roosevelt, 158, telefone 3258-4449) e contará com os autores Flavio Marinho, Frank Borges, Mauricio Arruda Mendonça e Marcelo Braga, todos com livros a serem lançados pela Giostri Editora. Marinho, por exemplo, reuniu no volume Obras Incompletas as peças Os 7 Brotinhos, de 1993. Noite Feliz (1995), 4 Carreirinhas (1996) e Salve Amizade (1997). Já Borges lança Geração Pocket, enquanto Mendonça é autor do prefácio do livro Poesia Teatral, de Sebastião Milaré. O evento está previsto para até 19 horas.