Dramaturgias urgentes no CCBB O Centro Cultural Banco do Brasil lança um desafio de textos teatrais curtos: Dramaturgias Urgentes. Com curadoria de Marici Salomão, o concurso - que ocorre de junho a março de 2013 - prevê o envio de textos de 20 minutos (de 8 mil a 12 mil caracteres, sem espaços). Aberto ao público em geral e gratuito, o Dramaturgias envolve encontros com especialistas nos temas propostos, com criadores teatrais e leituras dramáticas. Para o primeiro módulo, os interessados devem enviar textos sobre A Nova Classe Média Brasileira: Os Emergentes, a partir de amanhã e até o dia 2 de julho. Mais informações no site www.bb.com.br/cultura.