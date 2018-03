Dramas da classe média

Marco Dutra e Juliana Rojas já se haviam exercitado juntos no curta, e com resultados apreciáveis. Eram filmes sobre a classe média, com algum elemento fantástico. Isso vem da parceria dos dois. Dutra participa do roteiro de Meu País, de André Ristum, e a pegada é outra. No início, Trabalhar Cansa seria sobre a dona de casa que sonha montar o próprio negócio. Ela permanece no filme acabado, interpretada por uma atriz fetiche da dupla, Helena Albergaria, mas isso é só metade de Trabalhar Cansa. O filme é sobre o casal e a inversão que se estabelece na vida familiar. O marido, Marat Descartes, perde o emprego e não assimila bem as mudanças que se operam na mulher para seguir em frente com seu objetivo.

Dutra e Juliana adoram o cinema de gênero, mas não pensavam em Trabalhar Cansa como um terror, ou suspense psicológico, como vem sendo chamado. Para eles, o filme flerta com o gênero, mas é um drama. Foi ficando assim. Ajudou bastante a passagem de Trabalhar Cansa pelo laboratório de roteiros do Sundance, mas só isso já foi meio surreal. "A gente enviou uma sinopse, uma proposta de filme que ficou entre os três projetos finalistas da América Latina", conta Juliana. "Foi uma surpresa, porque era só um primeiro roteiro, nem isso. Eles nos cobraram um tratamento maior e nós tivemos uns dez dias para trabalhar loucamente no desenvolvimento das relações e das situações."

Assim como o casal, a casa virou uma personagem importante. "Já era assim nos curtas. À medida que escrevíamos, a presença opressora da casa onde a protagonista monta o negócio ia se impondo cada vez mais." O fantástico, que pode ser atraente como chamariz para o público jovem, meio que desequilibra a força do filme e o desvia da crítica social. "Mas a gente não queria fazer crítica social. Faz parte, mas não é o objetivo. O importante é entrar no clima. Tem gente que não entra, acha difícil", ela continua.

A presença de Marat Descartes, a casa, a classe média, uma certa noção do Brasil como cronicamente inviável, tudo aproxima Trabalhar Cansa de Os Inquilinos, de Sérgio Bianchi. "A aproximação está no olho de quem vê", diz Juliana. Dutra e Juliana se conhecem desde a faculdade.

"A gente nunca pensa na classe média como uma coisa programática do nosso cinema. Mas Juliana e eu passamos por uma experiência muito forte e que foi decisiva para ambos." Dutra esclarece. "Meu pai perdeu o emprego e, no caso da Juliana, o pai dela tinha um pequeno negócio que faliu. Na minha casa, teríamos de cortar algumas despesas, mas meu pai não aceitava vender o carro nem que eu deixasse a escola particular. E tinha também a doméstica. Todas essas coisas ficaram comigo, com a Juliana e passaram para o roteiro de Trabalhar Cansa."

Uma das melhores partes do filme é a da entrevista que o marido faz, procurando emprego. "Esse universo do RH é muito louco, Pesquisamos e eu fui fazer uma entrevista. Ajudou bastante", diz Dutra. Como é trabalhar a duas cabeças e quatro mãos? "Quando divergimos, em geral são coisas pontuais. A gente tem sintonia nos conceitos e isso facilita o diálogo quando surgem os problemas localizados."

Pode-se, eventualmente, não gostar do filme ou fazer restrições, mas o casal de protagonistas está acima de qualquer suspeita. "A Helena tem trabalhado com a gente desde os curtas, sabemos do que ela é capaz e como estimulá-la. Marat é do Teatro Companhia do Latão e a gente já documentou o trabalho do grupo. Inclusive, chegamos a Brecht via o Latão e o filme tem esse estranhamento brechtiano", conclui Juliana.