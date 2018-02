Drama, vidas e uma comédia

Em Meu País, André Ristum tenta enfrentar os dilemas da identidade e do pertencimento a um país, temas que o obcecaram ao longo da vida. Nascido em Londres e criado na Itália, Ristum é filho do cineasta Jirges Ristum, colaborador e amigo de Glauber Rocha. André é também o documentarista de Tempo de Resistência. Depois de mergulhar na dura realidade da ditadura militar, ele estreia na ficção com esse belo filme protagonizado por Rodrigo Santoro.

Meu País traz a história de um homem radicado na Itália, que volta ao Brasil após a morte do pai e encontra uma surpresa a sua espera. Marcos é o personagem interpretado com sobriedade por Santoro. Ele traz a esposa italiana para o Brasil e reencontra o irmão estroina, Tiago (Cauã Reymond), que vive na jogatina. Paulo José faz o pai, uma participação pequena, porém marcante. E Débora Falabella, na pessoa de Manuela, uma garota com problemas mentais, terá a função de colocar em crise tanto a fria estabilidade de Marcos quanto a distanciada irresponsabilidade de Tiago.

"É um filme que fala sobre reaproximações", diz Ristum. Quer dizer, sobre a possibilidade de as pessoas mudarem de posição ao longo da vida e retomarem antigas relações de afeto. Tem, claro, a ver não apenas com as relações pessoais mas com os laços que unem um indivíduo ao seu país de origem. No fundo, Marcos simboliza tudo isso. A ruptura com o pai e com a pátria - palavras de mesma raiz. E a possibilidade de refazer essa fratura com o quantum de humanidade que lhe resta.

É verdade que o filme tropeça em algumas fragilidades e alguns clichês. A curva dramática da mudança de Marcos não fica bem clara. É abrupta. Menos nítida ainda é a de Tiago, embora os atores funcionem bem em seus papéis. Por outro lado, o filme não faz jus ao título Meu País, já que o Brasil não passa de tênue pano de fundo contra o qual se esboça o drama de uma família rica e seus conflitos existenciais. Falta essa interação feliz entre fundo e frente para que um desenho melhor se esboce. Ainda assim, o filme emociona, como atesta a boa reação da plateia de Paulínia.

Mas se emoção em alta voltagem houve foi com o documentário Rock Brasília - Era de Ouro, de Vladimir Carvalho, que faz a arqueologia de um tempo, tendo o roqueiro Renato Russo como figura principal, porém não única dessa saga de músicos. Através da história de bandas como Legião Urbana, Capital Inicial e Plebe Rude, Vladimir, como ele mesmo afirma, encerra uma trilogia sobre a construção ideológica e cultural de Brasília. Saga iniciada com Conterrâneos Velhos de Guerra e Barra 68. O primeiro sobre o lado B da construção da nova capital, o segundo sobre a invasão da Universidade de Brasília durante a ditadura. Agora, o rock, fundamental na construção da cena cultural brasiliense.

Para refazer a trajetória das bandas, Vladimir usa imagens de arquivo e as soma a entrevistas contemporâneas com os roqueiros, seus amigos e pessoas de suas famílias. Há revelações interessantes, como aquela que mostra o nascedouro do rock em uma das poucas quadras brasilienses que não se identificam por uma sigla de letras e números e chama-se, singelamente, de Colina. Nela moram muitos intelectuais e professores da UnB e foi lá que os então garotos dos anos 80 começaram a se encontrar para formar bandas de rock que depois teriam projeção local e, por fim, nacional.

O foco buscado é o de uma história coletiva. "Não se trata de uma cinebiografia de Renato Russo", diz Vladimir. No entanto, é normal que, pelo carisma, o líder da Legião Urbana ganhe a frente da cena. Inclusive naquela que é a mais vigorosa sequência do documentário, o tumulto no Estádio Mané Garrincha durante uma apresentação da Legião Urbana. A pulsação e a catarse coletiva provocadas pelo rock estão lá. Às vezes escapam ao controle. São momentos perigosos, e também de revelação. No caso, o da identidade problemática de Renato Russo com a cidade onde se formou.

Outro documentário concorrente, A Cidade Ímã, de Ronaldo German, ganhou a plateia pela simpatia dos personagens - quatro estrangeiros, músicos todos eles, que se estabeleceram no Rio e nunca mais quiseram sair da cidade maravilhosa. Os depoimentos são interessantes, as trajetórias de vida, inusitadas. Bastante convencional no formato, A Cidade Ímã ficaria melhor se mais enxuto. Mas emociona.

E, se levarmos em conta apenas a reação do público, também a comédia Onde Está a Felicidade?, de Carlos Alberto Riccelli, deverá ser considerada um sucesso, já que fez as pessoas rirem no Theatro Municipal. Não será essa a função das comédias? Fazer rir? Sim, claro, mas existem algumas carências muito nítidas nessa história escrita e interpretada por Bruna Lombardi e dirigida por Riccelli. Bruna interpreta a apresentadora de TV Teodora, que entra em crise com o marido e decide fazer o Caminho de Santiago de Compostela para se "espiritualizar". Parte em companhia do amigo Zeca e de uma espanhola, Milena. O filme tem bons momentos, mas o conjunto não se segura. Filmes cômicos são feitos para rir. Talvez para pensar, por que não?