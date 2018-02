Drama retoma parceria de DiCaprio e Winslet no cinema Depois do romance adolescente de Titanic, a dupla Leonardo DiCaprio e Kate Winslet volta em drama bem mais adulto e consistente. Foi Apenas Um Sonho, ?tradução? que arranjaram para Revolutionary Road, dirigido por Sam Mendes, de Beleza Americana e Estrada para a Perdição, estreia hoje nos cinemas do País. Baseada no romance de Richard Yates - que sacudiu o mundo literário em 1931 -, a trama se desenvolve a partir do casamento e dos sonhos do casal Frank e April Wheeler na década de 50. Apesar de seguir uma rotina absorvida pela maioria dos casais de classe média, Frank e April se sentem especiais. Quando se mudam para um novo lar na Revolutionary Road, esquecem que carregam dois filhos, um emprego burocrático e problemas relacionados a qualquer casamento. Em entrevista concedida pela Paramount para a imprensa, o diretor Sam Mendes explicou o que o fez cair de cabeça no romance: ?Quando eu li o livro, percebi que seria um filme incrível, que poderia ser uma história empolgante e moderna. Há tanta sabedoria e perspicácia nela, e é maravilhoso poder levá-la a um público maior.? Descrente das limitações do cotidiano, o casal decide deixar tudo para trás e ir para Paris. A partir da decisão tomada de maneira inconsequente, tudo começa a ruir. No mesmo momento em que April convence Frank a deixar a vida nos subúrbios americanos, o frustrado empregado de uma firma em Nova York recebe uma promoção inesperada. Tentando convencer a esposa de que a rotina dos dois poderia ser alterada sem que fosse necessário esquecer o passado, Frank entra em um dilema que irá alterar todo o curso do casal. As interpretações de DiCaprio e Winslet convencem e emocionam. É impossível não se colocar na pele de um deles em certas passagens ou diálogos - muito bem escritos. Mesmo assim, o Oscar deixou o filme de lado. Foi Apenas um Sonho concorre apenas às categorias de direção de arte, figurinos e ator coadjuvante para o desconhecido Michael Shannon. As informações são do Jornal da Tarde. Foi Apenas um Sonho (Revolutionary Road, EUA/2008.) Drama. Dir.: Sam Mendes. Com Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Kathy Bates, Michael Sahnnon, KathrynHahn e David Harbour.