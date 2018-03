DRAMA POLÍTICO VIBRANTE E REFLEXIVO

Vendo-o, compreende-se por que tem feito sucesso. Larraín evita o que poderia ser o monótono relato de bastidor de uma votação. Faz um filme trepidante, cheio de paixão - sem deixar de lado o raciocínio e a reflexão política, esteios fortes do seu cinema. No é o fecho de uma trilogia informal da experiência traumática do Chile sob o regime militar, que começara com Tony Manero e Post Mortem.

Esse ânimo do filme vem muito da maneira como ele é dirigido, de forma rápida e direta, com um sentido de urgência de todo adequado à época em que os fatos aconteceram, em 1988, com pressão crescente pela redemocratização. Em um filme histórico, captar o momento é tudo. Mas essa energia vem também do ator mexicano Gael García Bernal, que interpreta com fôlego o publicitário René Saavedra, contratado para dirigir a campanha do Não. Fundamental também é o registro em U-Matic, suporte de vídeo utilizado na época pelos telejornais. Dá a impressão de que vemos a História sendo desdobrada à nossa frente.

René assume a campanha num momento em que tudo que os opositores a Pinochet queriam era marcar posição. Não tinham a menor esperança de vencer e havia quem nem quisesse participar para não emprestar credibilidade a um jogo de cartas marcadas. A diferença, com a entrada de René, é que posturas negativistas, ou apenas românticas, são descartadas em favor de um realismo militante. Ao invés de chororô ou nostalgia, entra uma atitude assertiva, de quem está olhando para o futuro com confiança.

Em suma, René vendia o Não como quem vende um bom produto, afirmativo. Aproveita a estreita margem de manobra concedida pela ditadura para manter a aparência de pleito democrático e joga no espaço pequeno que lhe é concedido. Com sua energia e bom humor, parece porta-voz de uma visão de mundo francamente republicana. Combate uma ditadura e mostra que, para vencer, às vezes é preciso isolar o fanatismo fundamentalista dos que têm razão.

No é o tipo de filme que não perde nunca seu suspense, mesmo que o desfecho seja conhecido. Revisita uma página importante da história chilena e latino-americana, e o faz em ritmo de thriller político como havia muito não se assistia.

Crítica: Luiz Zanin Oricchio

JJJJ ÓTIMO