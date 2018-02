Drama de Sirk continua imbatível

14H15 NA BANDEIRANTES

(Jacob). EUA, Alemanha, Itália, 1994. Direção de Peter Hall, com Matthew Modine, Lara Flynn Boyle, Irene

Pappas, Giancarlo Giannini, Sean Bean, Joss Ackland, Juliet Aubrey.

Jacó e seu irmão gêmeo Esaú são filhos de Isaac e netos de Abraão. O pai acredita que Esaú, o mais velho e mais forte dos dois, é seu sucessor, enquanto a mãe defende que Jacó é o filho certo para a sucessão. Drama bíblico que vale pelo elenco, em especial Irene Pappas. Reprise, colorido, 94 min.

O Professor Aloprado

15H30 NA RECORD

(The Nutty Professor). EUA, 1996.

Direção de Tom Shadyac, com Eddie Murphy, Jada Pinkett, James Coburn, Larry Miller, David Chappelle.

Professor universitário com grandes conhecimentos de genética, mas ridicularizado por ser extremamente gordo, recebe atenção de uma bela professora de matemática. Assim, ele decide ingerir um experimento que altera a cadeia de DNA e faz com que se transforme em um jovem esguio. Refilmagem de célebre comédia de Jerry Lewis. Apesar do talento de Eddie Murphy, deixa a desejar. Reprise, colorido, 95 min.

Pax Americana: A

Armamentização do Espaço

17H30 NA CULTURA

(Pax Americana and the

Weaponization of Space). França,

Canadá, Quênia, EUA, 2009. Direção de Denis Delestrac.

Apesar da ironia e do tom de brincadeira, o documentário abre um debate sobre a corrida armamentista espacial. Usando testemunhos de membros de organizações militares e científicas e de políticos e ativistas, o filme apresenta três temas: a história da militarização do espaço, da era nazista ao domínio global atual pelos Estados Unidos; os riscos geopolíticos, econômicos, sociais e ambientais envolvidos; e as organizações que lutam pela preservação do espaço não militarizado. Reprise, colorido, 53 min.

Scooby-Doo - O Mistério

Começa

21H15 NO SBT

(Scooby-Doo! The Mystery Begins). EUA, 2009. Direção de Brian Levant, com Nick Palatas, Robbie Amell,

Hayley Kiyoko, Kate Melton.

Mais uma aventura do grupo formado por Salsicha, o cão Scooby-Doo, Fred, Daphne e Velma. Agora, a origem da amizade entre eles é tema dessa sequência, que já demonstrava total falta de fôlego e que confirma a superioridade do desenho inspirador da série. Reprise, colorido, 82 min.

Davi - Capítulo 4

22H10 NA BANDEIRANTES

(David). EUA, Alemanha, Itália, 1997. Direção de Robert Markowitz, com Nathaniel Parker, Jonathan Pryce, Leonard Nimoy, Sheryl Lee, Ben

Daniels.

Mais uma parte da história bíblica de Davi e Golias. O rei de Israel é sucedido no trono por Salomão, que constrói o templo com que sonhava seu pai. Reprise, colorido, 190 min.

Segundo Movimento

22H15 NA CULTURA

Brasil, 2010. Direção de Marco Del Fiori, com Débora Duboc, Denise

Weinberg, Cláudio Jaborandy, Lulu Pavarin, Sophia Reis.

Nicole, judia, desenha e costura vestidos para festas em seu ateliê no Bom Retiro, mas não consegue dar vazão à sua verve criativa. IK, coreano, ensina música para crianças e preenche sua solidão com a paixão pelo piano. Figuras curiosas em filme correto. Reprise, colorido, 52 min.

A Hora da Estrela

22H30 NA TV BRASIL

Brasil, 1985. Direção de Suzana

Amaral, com Marcélia Cartaxo,

José Dumont, Tamara Taxman,

Fernanda Montenegro, Denoy de

Oliveira, Lizete Negreiros, Umberto Magnani, Claudia Rezende e Maria

do Carmo Soares.

A estreia de Suzana Amaral no longa que consagrou Marcélia Cartaxo como melhor atriz no Festival de Berlim. Adaptação

do romance de Clarice Lispector sobre Macabéa, imigrante nordestina que leva vida solitária em São Paulo. Filme comovente. Reprise, colorido, 52 min.

Ladrão de Diamantes

22H45 NO SBT

(After the Sunset). EUA, 2004. Direção de Brett Ratner, com Pierce Brosnan, Salma Hayek, Wood Harrelson, Don Cheadle.

Dupla de criminosos decide se aposentar e viver numa ilha particular, quando é surpreendida por um agente do FBI que suspeita do próximo alvo deles: roubar o terceiro diamante de Napoleão. É para rir. Reprise, colorido, 97 min.

Tudo o Que o Céu Permite

23H15 NA CULTURA

(All That Heaven Allows). EUA, 1955. Direção de Douglas Sirk, com

Rock Hudson, Jane Wyman, Agnes Moorehead, Virginia Grey, Conrad

Nagel, William Reynolds.

Viúva negligenciada pelos filhos se apaixona por seu jardineiro muito mais moço, incitando comentários na cidade. A indignação chega a atrapalhar o romance. Melodrama de Sirk que, como os demais, trata de família e denuncia a hipocrisia social. Ótimo filme. Reprise, colorido, 90 min.

O Justiceiro em Zona de

Guerra

23H15 NA GLOBO

(The Punisher: The War Zone). EUA, 2008. Direção de Lexi Alexander,

com Ray Stevenson, Dominic West, Doug Hutchison, Colin Salmon.

Justiceiro jura que vai eliminar todos os mafiosos da cidade e acaba destruindo o rosto de um grande chefão do crime organizado, que quer se vingar a qualquer preço. Inédito, colorido, 102 min.