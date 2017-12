Draco Malfoy, ator de ´Harry Potter´, é descendente de bruxas

O ator Tom Felton, que vive o vilão Draco Malfoy na saga cinematográfica Harry Potter, é descendente de bruxas que foram enforcadas após o famoso julgamento de Salem, nos Estados Unidos, em 1692, segundo informou a imprensa britânica. O historiador David Nelson informou ter encontrado provas diretas entre o ator e várias bruxas executadas. "Descobrimos provas concretas", disse o especialista. "Ele é parente distante de John Proctor, que foi enforcado em Salem em 19 de agosto de 1692. Fui informado pelo agente de Tom sobre as bruxas em sua árvore genealógica", completou Nelson, que trabalha na cidade de Salt Lake. Além disso, informou que o ator, de 19 anos, é parente de outras quatro bruxas de Salem, um tema que foi central para o livro de Arthur Miller The Crucible. Outro parente distante do ator de Harry Potter era o lugar-tenente Nathaniel Felton, testemunha da defesa no caso do julgamento de duas meninas que no século 17 sofreram uma misteriosa doença em Salem, Massachusetts. Tom Felton atuou em todos os filmes da saga de J.K. Rowling, no papel do grande inimigo da escola de magos Hogwarts. O último livro da saga escrita por Rowling será lançado em 21 de julho no Reino Unido e nos Estados Unidos. No Brasil, ainda não há data para o lançamento. Já o quinto filme da série, Harry Potter e a Ordem da Fênix, estrelado por Daniel Radcliffe, tem estréia prevista para 13 de julho.