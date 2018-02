Dr. Sin festeja com show beneficente Outra banda importante de rock pesado tem o que comemorar. Terminando a celebração de duas décadas de fundação, o trio paulistano Dr. Sin agendou para o dia 5 de agosto, no Manifesto Bar, o seu pequeno "Live Aid". O "Dr. Sin Help's II" vai reunir nomes importantes do heavy metal nacional para prestar uma homenagem ao trio e também arrecadar fundos para o Hospital Casa do Caminho, de Araxá (MG). O time dos sonhos terá, entre outros, Edu Falaschi (Almah, ex-Angra), Felipe Andreoli, Ricardo Confessori e Raphael Bittencourt (todos do Angra), Heros Trench (Korzus), Helcio Aguirra (Golpe de Estado), Luis Carlini (ex-Tutti Frutti) e a atração internacional Mark Boals, ex-cantor da banda de Ungwie Malmsteen. / M.M.