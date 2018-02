Dr. Pet volta à TV para educar novos bichos no NatGeo Pequeno, branquinho e fofinho, Scooby é um lobo em pele de lhasa apso. Já o basset Churros se divide entre espantar visitas e fugir pelo bairro. Casos perdidos? Alexandre Rossi, zootecnista apelidado de Dr. Pet, garante que não. "A gente muda o cachorro por meio do comportamento das pessoas", diz o apresentador, no primeiro episódio do novo programa, "Missão Pet", que estreia nesta terça-feira, às 22h30, no NatGeo. Já no próximo dia 3, a atração passa a formar um "bloco pet" na grade de terça à noite do canal, com a estreia de "O Melhor Amigo do Cão", às 21h25, nova série de César Millán, mexicano famoso como "O Encantador de Cães".