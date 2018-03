Doze finalistas disputam hoje Prêmio Teatro de Dança Doze finalistas, indicados pelo público em 32 cidades do Estado de São Paulo, concorrem ao prêmio de melhor espetáculo de dança do ano. O vencedor da primeira edição do Prêmio Teatro de Dança, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura, sob gestão da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), será anunciado hoje às 20 horas, na sede do Teatro de Dança, na Av. Ipiranga, 344, no subsolo do Edifício Itália. O vencedor levará um cheque de R$ 30 mil, além do troféu, e a lista dos indicados está no site www.teatrodedanca.org.br. O prêmio visa o fortalecimento dessa forma de expressão artística no Estado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.