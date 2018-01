Doutrina da amizade de 'How I Met Your Mother'

How I Met Your Mother era para ser uma comédia sobre como Ted Mosby (Josh Radnor) começa, no ano de 2030, a contar a seus filhos como conheceu a mãe deles. Ao menos é assim que se apresenta. A verdade é que, conforme ele relembra em minuciosos detalhes o cotidiano com seus amigos na Nova York contemporânea (e, na nona temporada, só agora a pergunta do título começa a ser respondida), um personagem rouba a cena.

Seu nome é Barney Stinson e, nas suas palavras, ele é incrível. Os bordões que cria espalham-se pela internet na forma de piadas, e ele é quase sempre o centro das atenções. Competidor de laser tag, usa sempre ternos impecáveis e faz qualquer coisa para conquistar mulheres - já devem ter sido quase 300. Acima de tudo, é um homem que preza a amizade. É por isso que desenvolveu um compêndio de mandamentos que devem ser seguidos por verdadeiros amigos, os bros (de brothers, do inglês, ou da gíria em português).

Este é o Código Bro, que a Intrínseca lança no País. Não se trata, contudo, de um título qualquer inspirado no que já se viu. Fãs saberão identificar na obra quase um membro extra do elenco, tamanha a importância que toma na história o guia que rege a amizade.

Barney é um fenômeno à parte, e o ator Neil Patrick Harris, um furacão: foi indicado a dois Globos de Ouro pelo papel e virou celebridade. Tão forte é sua personalidade que Barney assina como coautor. O nome que o acompanha é o de Matt Kuhn, roteirista do programa que assina outros livros que nasceram dentro de episódios e acabaram nas prateleiras - a Intrínseca estuda publicá-los.

Claramente voltado aos mais entusiastas, O Código Bro reúne 150 verbetes que permitem relembrar episódios marcantes e, mais do que isso, melhorar as relações de qualquer um com seus amigos.

Na TV. É dura a vida de quem tenta acompanhar a série no Brasil. Indicada a 28 prêmios Emmy (venceu nove), How I Met Your Mother nunca teve transmissão regular. Foi exibida com atrasos no Fox Life, ficou fora do ar e migrou para a Fox. Atualmente, o canal não a tem mais na grade, mas diz que pretende retomá-la. A boa notícia é que, superando as confusas leis que regem os programadores do cabo, foi direto para a TV aberta e estreou este mês na Band, às quintas, às 21h30 (Como Eu Conheci Sua Mãe). Em dezembro, o Netflix disponibilizou os capítulos até o sétimo ano.

O fim está marcado para março, mas a CBS, que produz a série, resolveu criar uma derivada. A proposta é trazer agora uma mulher que conta como conheceu o pai de seus filhos - How I Met Your Dad. Em tempo: um boato dá conta de que a moça em questão seria a filha de Ted.

CÓDIGO BRO

Autores: Barney Stinson e Matt Kuhn

Tradução: Edmundo Barreiros

Editora: Intrínseca (208 págs., R$ 19,90) Alguns dos mandamentos "Bros não usam bigode. Exceção: Ao se barbear, está tudo bem um Bro ver como ficariam suas costeletas se elas crescessem até perto da boca a fim de experimentar temporariamente as diferentes configurações de seus pelos faciais.

Exceção: Tom Selleck." "Um Bro nunca revela o resultado de um evento esportivo de um evento esportivo a outro Bro, a menos que este tenha confirmado três vezes desejar sabê-lo." "Um Bro automaticamente melhora a descrição do emprego de outro Bro ao apresentá-lo a uma garota." "Se Duro de Matar estiver passando na TV, um Bro deve fazer parar qualquer coisa que estiver fazendo para assistir. Corolário: Idem para Um Sonho de Liberdade. Corolário. Também para Top Gun, O Grande Lebowski e a primeira metade de Nascido para Matar." "Bros devem acampar uma vez por ano, ou pelo menos tentar acender uma fogueira. Nota: Tentar acender uma fogueira fora de casa." "Ao parar no sinal vermelho, um Bro deve baixar a janela para que todos possam desfrutar de sua seleção musical." "Se um Bro esquece o nome de um cara, ele pode chamá-lo de 'mano', 'cara' ou 'meu', mas nunca de 'Bro'." "Quando for anfitrião, um Bro deve pedir pizza para todos os seus Bros."