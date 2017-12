Doutores da Alegria lançam 2.ª edição de Boca Larga A arte do palhaço - dentro e fora dos hospitais - é o mote de "Boca Larga", publicação anual dos Doutores da Alegria, que terá sua 2.ª edição lançada na quarta-feira, às 18h30, na Livraria Cultura. Também haverá um bate-papo com o diretor Ricardo Puccetti e integrantes da trupe. Em junho, o criador do grupo, Wellington Nogueira, mostrou seu "Doutores da Alegria - O Lado Invisível da Vida". O livro, além de contar a história desse grupo, que já visitou mais de 400 mil crianças e adolescentes hospitalizados e firmou parceria com o Ministério da Saúde, também analisa a importância da figura do palhaço na sociedade atual. O grupo Doutores da Alegria foi fundado em 1991 e leva o trabalho de artistas profissionais e especializados na arte do palhaço, técnicas de circo, mágica e música para hospitais de todo o País. A história da trupe já invadiu as telonas: a diretora Mara Mourão lançou em 2005 o filme "Doutores da Alegria". Boca Larga, dos Doutores da Alegria. Livraria Cultura. Av. Paulista, 2.073. 30/09, às 18h30