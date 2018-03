Dourado vence BBB10 em final com recorde de votação Com 60% dos votos, o lutador gaúcho Marcelo Dourado, de 37 anos, venceu ontem a décima edição do "Big Brother Brasil", da Globo, e levou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Segunda colocada com 29% dos votos, a dentista de São José dos Campos (SP) Fernanda Cardoso, de 28 anos, ganhou R$ 150 mil. Já o personal trainer carioca Carlos Parga, o Cadu, de 24, recebeu R$ 50 mil pelo terceiro lugar (11%).