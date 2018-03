Dourado marca o segundo dia da Semana da Moda de NY Vestidos soltos e ondeados e minissaias, além do dourado, estão entre as tendências surgidas nos últimos dias na Semana da Moda de Nova York. Tons metálicos ainda têm uma presença marcante nas passarelas, mas as cores favoritas são as diferentes tonalidades de areia. Alice Roi apresentou, no sábado, uma coleção restrita a vestidos, saias e camisas, e lançou mão de zíperes na maioria de suas roupas. As tonalidades mais usadas foram creme, canela e branco. Já Nicole Miller abusou do dourado em sua coleção. Seu desfile apresentou tanto vestidos para passeio como para trabalho. As tonalidades usadas em todos os vestidos tinham um leve toque de bronze, o que ressaltava o dourado presente nas roupas ou nos acessórios (como colares e brincos). A Baby Phat deu ênfase à moda "underground" nova-iorquina. As modelos vestiram roupas com diferentes tonalidades, que variavam do vinho ao marfim, e com pequenos comprimentos - principalmente nas saias e calças. Mesmo com distintos e variados temas, ainda não surgiu uma coleção que indicará as verdadeiras tendências da moda da primavera de 2007 norte-americana.