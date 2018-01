Dos indicados ao Oscar, 2 filmes disputam 8 estatuetas A Academia anunciou os indicados ao Oscar 2008 em meio a incertezas de como será a cerimônia se a greve dos roteiristas continuar. Entre os que lideram pela quantidade de indicações estão Onde os Fracos não têm Vez e There Will Be Blood, com oito nomeações cada, incluindo as de melhor filme e de melhor ator para Day-Lewis e Javier Bardem. Os outros nomeados na categoria melhor filme foram Desejo e Reparação, Juno e Conduta de Risco. Os indicados para melhor ator foram: George Clooney (Conduta de Risco), Daniel Day-Lewis (There Will Be Blood), Johnny Depp (Sweeney Todd), Viggo Mortensen (Senhores do Crime) e Tommy Lee Jones (No Vale das Sombras). Para melhor atriz, a Academia nomeou Cate Blanchett (Elizabeth: A Era de Ouro), Julie Christie (Longe Dela), Marion Cotillard (Piaf - Um Hino Ao Amor), Laura Linney (The Savages) e Ellen Page (Juno). Para melhor diretor, os nomeados foram: Paul Thomas Anderson (There Will Be Blood), Julian Schnabel (O Escafandro e a Borboleta), Jason Reitman (Juno), Tony Gilroy (Conduta de Risco), Joel e Ethan Coen (Onde os Fracos não têm Vez).