Dos gregos à américa de Tocqueville O tema do seminário será abordado sob diversos ângulos pelos palestrantes. Francis Wolf fala sobre A Apologia Grega da Preguiça, lembrando que seu termo oposto, o trabalho, "é frequentemente elogiado no intuito de defender o produtivismo (socialista ou capitalista)". Chico de Oliveira, em Que Preguiça, diz que o preguiçoso é aquele que não trabalha para o capital. Marilena Chauí nota que a preguiça é dos pecados capitais. E, como estigma, abre a porta para uma série de preconceitos. Já José Raimundo Mais Neto fala de três ociosos de gênio: Sócrates, Montaigne e Machado de Assis. Sendo que a ociosidade de Machado não deve ser procurada em sua vida real de funcionário, mas na dos seus personagens literários. O filósofo francês Jean-Pierre Dupuy, falando sobre O Tempo Que nos Resta, lembra que Tocqueville, em seu clássico A Democracia na América (1840), já havia detectado, nos EUA, um "ardor febril" na busca de bens materiais. Essa procura incessante, essa inquietação, tormento da alma, signos do capitalismo, mostrava sua face no século 19. Estas e outras ideias sobre o ócio e o trabalho podem ser encontradas no blog www.elogioapreguica.com.