Dor e angústia extraídas de uma alma atormentada

FATHER, SON, HOLY GHOST

ÓTIMO

Christopher Owens é uma estrela atormentada. Passou sua infância em uma seita religiosa chamada God's Children sem ter contato com o mundo exterior (até 96, nunca havia usado um telefone e tinha Elvis como ídolo). Viu sua mãe se prostituir. Viu o irmão morrer porque ela, por regras da seita, se recusara a deixá-lo ser medicado com remédios convencionais. Encontrou a civilização aos 16, quando fugiu para o Texas e desde então, virou usuário de heroína. O disco Father, Son, Holy Ghost colocou seu duo, o Girls (com Michel Polnareff) na crista do hype com canções vulneráveis, de lucidez surpreendente e honestidade destemida. Em Vomit, frases como 'noites que passo sozinho, procurando você', cantadas com um falsete prestes a desmoronar, surpreendem com uma sinceridade arrebatadora. A produção é excelente. Lembra Pink Floyd no improviso de backing vocals de Vomit. Uma fórmula lapidada à perfeição pelo Girls.

ROBERTO NASCIMENTO

