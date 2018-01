Doppeldunga Depois que o Brasil foi eliminado pela Argentina na Copa de 1990 (um a zero nas oitavas de final, gol de Caniggia, passe de Maradona), o Armando Nogueira decretou o fim do talento e da criatividade do futebol brasileiro e o começo do que chamou de Era Dunga. Treinada por Sebastião Lazaroni, a seleção brasileira que se apresentou na Copa da Itália tinha cinco no meio campo, e a principal peça deste quinteto era o Dunga. O próprio biofísico do jogador era a negação do futebol cujo fim o grande cronista lamentava. Dunga foi transformado num símbolo do futebol tosco e sem imaginação que substituíra o talento e do pragmatismo inútil que substituíra a arte, e como tal o culpado pelo fracasso na Itália. A derrota da seleção quatro anos antes, no México, com Zico, Sócrates, Falcão, etc., tinha sido o último suspiro do futebol bonito, "tipicamente brasileiro", que encantava mesmo quando perdia. A Era Dunga chegava para sepultá-lo em definitivo.