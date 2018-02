Dono do Daily Star irlandês pede desculpas a Kate por fotos

O irlandês Daily Star rompeu no sábado com seus rivais britânicos e irlandeses ao publicar fotos de Catherine, a Duquesa de Cambridge --conhecida antes como Kate Middleton-- que haviam sido originalmente impressas na revista francesa Closer.

As imagens reiniciaram um debate sobre privacidade e liberdade de imprensa, principalmente na Grã-Bretanha, onde a mídia pode enfrentar nova regulamentação depois de uma série de escândalos.

Todos os jornais britânicos preferiram não publicar as fotos, inclusive o Sun, o único título britânico a estampar as imagens do irmão de William, Harry, nu em um hotel de Las Vegas no mês passado.

A Independent News and Media (INM), maior empresa de mídia da Irlanda, uniu-se no domingo à co-proprietária britânica Northern and Shell na condenação da publicação, que ambos os proprietários disseram não ter autorizado.

"Em nome da INM, desejo oferecer minhas desculpas mais profundas", disse o executivo-chefe da INM, Joe Webb, no Sunday Independent, outro título do grupo.

"Estamos lançando uma investigação interna para garantir que nunca mais haja uma repetição dessa violação da decência".

Mas ele disse que esperava evitar o fechamento do jornal. "Faremos tudo em nosso poder para proteger os 70 empregos no Irish Daily Star", disse Webb.

(Reportagem de Conor Humphries; reportagem adicional de Tim Castle)