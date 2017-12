Donna Tartt vence o prêmio Pulitzer com livro que chega ao País em setembro

A escritora norte-americana Donna Tartt venceu o prêmio Pulitzer de ficção com The Goldfinch, seu romance mais recente, publicado em outubro de 2013. Os vencedores foram anunciados pela Universidade de Columbia.

O livro deve ser publicado no Brasil em setembro, pela Companhia das Letras, com tradução de Sara Grünhagen.

De acordo com a organização do prêmio, o livro é "um romance de formação maravilhosamente escrito, com personagens requintados" e que "estimula a mente e toca o coração".

Celebrado pela crítica internacional na época de seu lançamento, The Goldfinch é apenas o terceiro romance de Tartt, mas, mesmo assim, era aguardado como uma dos principais publicações de 2013.

O livro narra a vida de Theo Decker após um acidente que matou sua mãe. Decker cresce órfão, é atraído para o mundo das artes e acaba trabalhando numa loja de antiguidades.

A História Secreta e O Amigo de Infância, ambos publicados no Brasil pela Companhia das Letras, foram, igualmente, sucesso de público e crítica.

Os jornais The Washington Post e The Guardian venceram o principal prêmio do Pulitzer, a categoria serviço público no jornalismo, pela cobertura do caso de espionagem envolvendo a Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA). As reportagens, publicadas a partir de junho de 2013, foram feitas depois da divulgação de milhares de documentos secretos pelo ex-agente da NSA Edward Snowden.

O prêmio de poesia foi concedido a Vijay Seshadri, poeta de origem indiana. Megan Marshall levou a categoria biografia com a história de Margaret Fuller (1810-1850), intelectual que balançou a elite da Nova Inglaterra no século 19.

O Pulitzer é um dos mais importantes prêmios das letras americanas, e o mais relevante do jornalismo mundial. Mais de 2.500 trabalhos são inscritos nas 21 categorias.