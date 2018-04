Donna Summer vai trazer show da turnê Crayons ao País Ganhadora de cinco Grammys e ícone dos anos 70 e 80, a cantora Donna Summer vai apresentar o show da turnê Crayons em novembro no Rio de Janeiro e São Paulo. As apresentações estão previstas para acontecer no dia 09, no Citibank Hall, no Rio, e no dia 12, no Credicard Hall, na capital paulista.