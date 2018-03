Donavon Frankenreiter se apresentará em São Paulo

Donavon Frankenreiter, o artista preferido dos surfistas, se apresentará quinta-feira, em São Paulo. Ele já esteve na cidade, tocando no Ibirapuera (ao Brasil, já veio seis vezes, quase sempre para tocar em praias). Mas a chance agora é de vê-lo num clube, tocando com seu quinteto. "Bateria, guitarra, violão, órgão e baixo. Este ano, quero fazer mais um disco, alguns shows beneficentes e continuar fazendo o que sempre fiz, correndo o mundo. Temos shows no Chile, no Japão, na Austrália, na Europa", enumerou o cantor, em entrevista à reportagem.

No ano passado, Donavon lançou o álbum Glow, que mostra uma pegada um pouquinho mais ousada do que as cantigas folk de sempre. Ele vai da influência do ska (em Push) a uma seção de cordas com senso de orquestração (Keeping me Away from You), do rock'n'roll (Hold on) ao som do ukelele, espécie de cavaquinho havaiano. "Desde que me mudei para o Havaí, eu fiquei fascinado pelo som do ukelele. É bonito, simples e melodioso. Achei que era a hora de colocar no meu disco", contou.

Recentemente, Donavon esteve com sua banda no metrô de Nova York, na estação Lexington Avenue, apresentando-se de surpresa para a gravação de um programa de TV chamado Subway Sessions. Tocou a música título de seu álbum, Glow, e Life, Love, and Laugher, entre outros, acompanhado de acordeão, violão e chocalho. "Foi bonito, o público que apareceu não é o que normalmente vai aos nossos shows, e a reação foi muito boa. Eu nunca tinha tocado no metrô, não tinha tido essa ideia", divertiu-se.

As letras de Donavon são simples, quase simplórias, mas sua voz e sua pegada suave dão eloquência ao seu papo. Adepto da vida alternativa, um tipo de hippie temporão, pai orgulhoso de Ozzy e de Hendrix, 37 anos, Donavon é da turma de Jack Johnson, Ben Harper, Matt Costa e G. Love. Mudou para o Havaí há três anos, e de lá arquitetou esse disco mais recente, Glow. Quinta-feira, no Studio Emme, deve fazer um passeio por toda a carreira, e a proximidade com o público vai também gerar os seus pedidos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Donavon Frankenreiter - Studio Emme. Rua Pedroso de Moraes, 1.036, Pinheiros, tel. 3744-3711. 5ª, às 21 h. R$ 120.