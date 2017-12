'Domingo Legal' volta a incomodar a Globo O Domingo Legal, do SBT, voltou a incomodar a Globo. Após anos tentando refazer a imagem do programa, abalada com a exibição de uma reportagem falsa com integrantes de uma facção criminosa em setembro de 2003, o Domingo Legal está retomando, pouco a pouco, a sua audiência. Anteontem, a atração de Gugu Liberato chegou a ficar 11 minutos na frente da Globo - mais precisamente na frente do Fantástico - e registrando média de 14 pontos de ibope em seu horário de exibição, ante 20 pontos da Globo e 12 pontos da Record, segundo medição prévia na Grande São Paulo. No mês de outubro, o Domingo Legal registrou 11 pontos de média, ficando em vários momentos bem próximo à liderança. No dia 7 de outubro, por exemplo, o programa do SBT alcançou média de 17 pontos no horário, encostando novamente no Fantástico. Segundo a medição do Ibope, no mês passado a Record registrou média de 9,8 pontos no horário e a Globo, 22,3 pontos. Boa parte dessa recuperação de Gugu tem a ver com quadros ligados a educação e cidadania que o programa vem promovendo, como o Livro Legal, que incentiva a leitura. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo