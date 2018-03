Domingo já está marcada a festa no Jardim Gramacho

Lá na Praça Alcyr Bellucio Cavallini, no mesmo Jardim Gramacho, a cerimônia do Oscar será transmitida ao vivo para um público estimado de cinco mil pessoas, com direito a show do Afro Samba e apresentação da atriz Isabel Fillardis. E os catadores, que sob a ótica do artista plástico Vik Muniz, tiveram a chance de ganhar o mundo, poderão acompanhar o evento no centro de onde tudo começou.

E o evento só foi possível devido à união de empresários, da Agência Cardápio de Ideias e da Associação dos Catadores do Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho (ACAMJG), cujo presidente, Sebastião Carlos dos Santos, o Tião, é um dos personagens centrais do documentário, dirigido pela inglesa Lucy Walker e pelos brasileiros Karen Haley e João Jardim.

Tião chegou ontem a Los Angeles para eventos de promoção do documentário. "Para mim é fundamental que essa confraternização aconteça, porque todo mundo faz parte disso que está acontecendo. Isso é tão importante quanto a minha ida ao Oscar e eu tenho que dividir esse momento com todo mundo e todos tem que se sentir envolvidos e parte do Oscar", disse Tião, em texto divulgado pela assessoria de imprensa.

Para fazer isso, Tião e Tathiana Lopes, da Cardápio de Ideias, reuniram amigos, parceiros e empresários numa corrente para unir cultura à responsabilidade social. O evento tem patrocínio da BrasilCap, Natura Cosméticos e Coca Cola, o apoio dos parceiros Furnas, Centro Espacial Vik Muniz, ATTB, Jackie de Botton, O2 Filmes, Downtown Filmes, Micarelli - Cultura & Sustentabilidade, All Business, Spectacle, Crismon Geradores, Gráfica Stamppa, Nizan Guanaes, Studio Fotográfico Aliança Criativa, Doe Seu Lixo, Feirão das Malhas e Prefeitura de Duque de Caxias.

Exibição "Lixo Extraordinário" com show Afro Samba e transmissão ao vivo da festa do Oscar

Domingo, 27 de fevereiro

Horário: 19h

Praça Alcyr Bellucio Cavallini

Jardim Gramacho, Duque de Caxias - RJ

Entrada Franca