Domingo é dia de Grandes Encontros com Lobão

O cantor e compositor Lobão será o primeiro artista da MPB a se apresentar na temporada 2007 do Grandes Encontros, que chega ao seu 5º ano consecutivo trazendo sempre o melhor da música brasileira. No próximo domingo, 26, Lobão se apresenta no palco do Shopping Anália Franco, a partir de 12h30. Grandes encontros com Lobão Até agora, 50 shows gratuitos, mais de 70 artistas e cerca de 200 mil pessoas participaram do evento para cantar, dançar e se divertir em uma ação que une cultura e responsabilidade social. E tudo isso com a qualidade da Rádio Eldorado FM. Além de trazer sempre dois ou mais artistas da música brasileira ao shopping, a nova temporada também poderá ser sintonizada ao vivo pela Eldorado (FM 92,9) a partir das 12h30. Grandes Encontros 2007 - Praça de Eventos do Shopping Anália Franco - Domingo, às 12h30, Av. Regente Feijó,1739 - Tatuapé. Informações: (11) 6643-4360