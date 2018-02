Domingo conta que não quis se despedir do amigo Pavarotti O tenor espanhol Plácido Domingo revelou na quinta-feira que nunca deu um último adeus a Luciano Pavarotti, pois acreditava que seu "rival amigável" iria superar o câncer que acabou lhe matando na quinta-feira. Domingo disse em entrevista coletiva que tampouco poderá estar no enterro de Pavarotti, no sábado na Itália, porque, na qualidade de diretor-geral da Ópera de Los Angeles, tem ensaios para uma apresentação do "Réquiem", de Verdi. Pavarotti, considerado por muitos o maior tenor da sua geração, morreu na manhã de quinta-feira, aos 71 anos, em sua casa, em Módena, vítima de um câncer no pâncreas. Domingo, 66 anos, disse ter conversado com ele há cerca de oito dias, depois que o italiano teve alta num hospital onde estivera internado com pneumonia. Segundo o espanhol, ambos combinaram de se encontrar quando Domingo fosse à Europa, no mês que vem. "Não houve um adeus", disse. Mesmo na quarta-feira, quando Domingo era bombardeado com telefonemas sobre o estado de saúde do amigo, sua reação era de que "enquanto há vida há esperança". Ele achava que Pavarotti superaria a "crise". Chegou a ser informado por uma assistente de Pavarotti que a situação era estável, mas horas depois, num intervalo dos ensaios, recebeu outro telefonema, anunciando que o tenor havia morrido 15 minutos antes. Pavarotti, Domingo e o também espanhol José Carreras se tornaram grandes estrelas mundiais na década de 1990, quando fizeram uma turnê e gravaram o fenômeno musical "Os Três Tenores", que deu enorme difusão popular à ópera. Domingo lembrou que ele e Pavarotti chegaram ao estrelato na mesma época e que, ao longo de 40 anos, estabeleceram uma solidariedade que sempre superou qualquer tentativa dos críticos de colocar um deles num pedestal superior ao do outro. Se houve alguma competição, refletiu, ambos se beneficiaram. "Acho que a carreira de Luciano foi maior porque eu estava ali, como rival amigável. E acho que minha carreira foi maior porque ele estava ali também, como o rival amigável." Domingo disse que ainda não falou com Carreras depois da morte de Pavarotti, mas afirmou que os dois espanhóis poderão eventualmente cantar em algum tributo ao italiano. (Por Dean Goodman)