'Domingão do Faustão' perde 1ª parte a partir de abril Pedido antigo de Fausto Silva, o "Domingão do Faustão" não será mais dividido pelo futebol na Globo. A partir do dia 4 de abril, quando estreia a nova programação da emissora, a atração perde sua parte inicial. Atualmente, o Domingão vai ao ar das 15 às 17 horas, antecedendo o jogo, e volta para sua segunda parte, das 19 às 21 horas. Com a mudança e o fim do horário de verão, o futebol começará mais cedo na Globo, às 16 horas, e Faustão será exibido em uma só tacada, das 18 às 21 horas.