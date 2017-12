D.O.M sobe no ranking dos melhores restaurantes do mundo Pela segunda vez o restaurante D.O.M., de São Paulo, entra na lista dos melhores do mundo, segundo ranking divulgado nesta segunda-feira, 23, pela revista Restaurant, de Londres. No ano passado, o D.O.M. do chef Alex Atala ficou em 50.º lugar. Era a primeira vez que um restaurante brasileiro entrava na lista. Agora, alcançou a 38.ª posição. Ao todo, 651 especialistas votaram no ranking The S. Pellegrino World´s 50 Best Restaurants deste ano. Segundo a revista, mais da metade dos avaliadores foi renovada na lista deste ano. O ranking é elaborado desde 2002. O D.O.M. (R. Br. de Capanema, 549, Jd. Paulista, 3088-0761), do chef Alex Atala, é o único estabelecimento latino-americano na lista, que é dominada praticamente apenas por restaurantes da Europa e dos Estados Unidos. Há também na lista dois restaurantes australianos (Tetsuya e Rockpool, ambos em Sidney), um indiano (Bukhara, em Nova Délhi) e um sul-africano (Le Quartier Français, na Cidade do Cabo). A lista é encabeçada pelo El Bulli, na Espanha. Os países com maior número de restaurantes no ranking são França (12), Estados Unidos (oito), Reino Unido (sete), Espanha (seis) e Itália (seis). Paris é a cidade com o maior número de restaurantes na lista dos 50 melhores - nove - seguida de Londres, com seis. Confira os dez melhores 1. El Bulli - Barcelona, Espanha 2. The Fat Duck - Berkshire, Grã-Bretanha 3. Pierre Gagnaire - Paris, França 4. French Laundry - Califórnia, EUA 5. Tetsuya - Sidney, Austrália 6. Bras - Laguiole, França 7. Mugaritz - San Sebastian, Espanha 8. Le Louis XV - Monte Carlo, Monaco 9. Per Se - Nova York, EUA 10. Arzak - San Sebastian, Espanha 38. DOM - São Paulo, Brasil