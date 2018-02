Dom Quixote em versão 3D na China

A adaptação chinesa de Dom Quixote para o cinema estreou ontem no país. Segundo o diretor Ah Gan, este é o primeiro filme produzido em 3D na Ásia. Tang Ji Je De, título do longa na China, começou a ser exibido em 1.700 salas capazes de receber a tecnologia 3D. Protagonizado pelo ator Ge You, o filme conta a história de Miguel de Cervantes, mesclando kung fu com um toque irônico e cômico. "Embora o filme se passe na China antiga, todos os elementos importantes foram extraídos do livro", disse Gan. A produção estreia no próximo dia 28 em Hong Kong e Taiwan e, no mês que vem, integra o Festival Internacional de Cinema de Tóquio.