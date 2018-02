'Dolce&Gabbana' colocará homens de joelhos em campanha

Os estilistas italianos Domenico Dolce e Stefano Gabbana - da grife Dolce&Gabbana - colocarão os homens de joelhos na próxima campanha publicitária, depois que, em 2007, mulheres apareceram dominadas em um anúncio que gerou polêmica na Itália e na Espanha, e que acabou sendo retirado. "A próxima publicidade que sairá em poucos dias contém alguns homens de joelhos, rezando. O fotógrafo Steven Klein capturou com essa foto a essência de nossa coleção barroca. Certamente, dirão que ofendemos a religião. No entanto, pode ser interpretado como uma volta aos valores", afirma Gabbana, em entrevista publicada nesta terça-feira pelo jornal italiano La Stampa. "O mal está nos olhos de quem vê. Em 1987, nossa publicidade sobre sutiãs foi muito criticada. Nós tínhamos desenhado essas peças com inocência, lembrando a lingerie de nossas mães", acrescenta. A Dolce&Gabbana reconhece a importância do público masculino em sua marca, pois já representa 50% do faturamento da firma de moda, uma porcentagem que aumentou nos últimos anos, graças à mudança na concepção social do homem interessado pela moda. Em 2007, um anúncio mostrando uma modelo no chão sendo segurada pelos pulsos, enquanto outros quatro contemplavam a cena, foi denunciado na Itália e na Espanha por associações de consumidores e órgão de defesa da mulher.